РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 апр. Мужчина погиб при пожаре в квартире на улице Терешковой в Королеве, сообщает пресс-служба отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу.

Пожар в квартире на улице Терешковой, 10 произошел 12 апреля. При пожаре погиб 55-летний мужчина.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Пожарные предупреждают о безопасности при эксплуатации электроприборов. При обнаружении возгорания нужно сразу вызвать пожарных по телефону 112, оповестить соседей и предпринять попытки потушить возгорание, если это не угрожает жизни и здоровью. Если пожар потушить не удается, необходимо немедленно покинуть помещение, закрыв за собой дверь.