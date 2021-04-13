РИАМО - 13 апр. За первый квартал 2021 года в Подмосковье отремонтировали 500 подъездов жилых домов в 36 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе продолжаются работы по программе «Мой подъезд». Ее задача – приведение подъездов не только к нормативному состоянию, но и к внешнему виду, отвечающему пожеланиям жильцов.

Так, в Балашихе уже отремонтировано 32 подъезда, в Клину – 25, а в Кашире – 22. Все ремонтные работы проходят в штатном режиме в соответствии с графиком.

«Сегодня практически во всех муниципальных образованиях ведутся работы. Всего в разной степени готовности сейчас находится порядка 1,5 тыс. подъездов», – подчеркнул министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Всего за текущий год в Подмосковье запланировано отремонтировать 13,2 тыс. подъездов многоквартирных домов.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года. За этот период отремонтировано уже более 83 тыс. подъездов. Участие в программе добровольное и проходит по решению собственников жилья.

Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями, позволяя им самим выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, но и форму светильников, качество полов и перил.