РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов торжественно вручил паспорта 12 юным жителям округа в День космонавтики и пожелал успехов в учебе, сообщается на сайте администрации округа.

Торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам России, достигшим 14-летнего возраста, состоялась 12 апреля в администрации Подольска. Подобные гражданско-патриотические акции под единым названием «Я — гражданин России!» проходят дважды в месяц и всегда приурочены к особым историческим событиям, памятным датам и праздникам. Это мероприятие приурочили к празднованию Дня космонавтики.

Свой главный документ гражданина РФ получили 12 юных жителей Подольска – Мария Белевитина, Дмитрий Суранов, Максим Мартынов, Лиана Арутюнова, Валерия Захарова, Василиса Колбас, Владислав Ошурков, Данила Семихин, Никита Серов, Валерия Щукина, Александр Курбатов, Анастасия Оводова. С этим событием их поздравил Пестов.

«Подмосковная земля очень тесно связана и с подготовкой космической программы, и с ее реализацией в последующие годы. Звездный городок с его Центром подготовки космонавтов, Центр управления полетами расположены на территории Московской области», - сказал Пестов.

Он добавил, что промышленная площадка Подольского электромеханического завода, научные предприятия системы Минсредмаша, завод «Экспокабель» в Подольске и Климовский штамповочный, а ныне – специализированный патронный завод – все они активные участники большой работы по техническому обеспечению первого полета советского человека в космос и дальнейшего развития отечественной космонавтики.

Глава пожелал ребятам успехов в учебе и отметил, что нужно обязательно прислушиваться к старшему поколению, родителям, дедушкам и бабушкам, многое сделавшим для Родины и продолжающим трудиться, чтобы вырости достойными людьми, настоящими гражданами РФ.

В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот и председатель комитета по делам молодежи администрации округа Иван Литвяков.

Ребятам вручили памятные подарки и цветы. По окончании церемонии участники сделали общую фотографию на память.