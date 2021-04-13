РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. В подмосковном Подольске ввели одностороннее движение на улице Володарского в Климовске по просьбе жителей, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск на улице Володарского (участок от улицы Революции до проспекта 50 лет Октября) было введено одностороннее движение. Данное решение было принято на основании обращений жителей, проживающих на указанной улице.

В связи с вводом в эксплуатацию новой школы на улице Революции трафик автомобилей через улицу Володарского сильно вырос, и для обеспечения безопасности дорожного движения на заседании комиссии по обеспечению БДД было принято решение о вводе одностороннего движения. Автовладельцев просят быть внимательными и не нарушать правила дорожного движения.