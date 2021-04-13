РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 апр. Сотрудники МУ МВД России «Щелковское» совместно с членом Общественного совета Игорем Лупповым провели урок мужества и организовали экскурсию в музей МУ МВД для учеников одной из школ, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Для учащихся была проведена обзорная экскурсия, рассказывающая об истории органов внутренних дел Щелкова, о руководителях, ветеранах, участвовавших в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

Ребятам были продемонстрированы экспонаты, представленные в музее: подлинные документы, боевые награды, фотографии, личные вещи, рассказывающие о тех, кто стоял у истоков создания правоохранительных органов и тех, кто поддерживает правопорядок сегодня.