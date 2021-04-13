РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 апр. Для студентов филиала РГГУ в Домодедове полицейские провели акцию «Предупрежден - значит вооружен!», направленную на профилактику преступлений в сфере дистанционного мошенничества, сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу Домодедово.

Слушателям рассказали о схемах обмана, на которые чаще всего попадаются доверчивые граждане: злоумышленники звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка, сообщают, что карта заблокирована, необходимо сказать ее реквизиты и коды из СМС-сообщений. Также мошенники просят установить на телефон специальные приложения, с помощью которых они похищают деньги с банковских счетов.

Также молодых людей предостерегли от использования сомнительных сайтов при купле-продаже товаров и услуг с заниженными ценами и предупредили о необходимости проверять полученную информацию, особенно если на телефон звонят неизвестные и представляются сотрудниками полиции и других правоохранительных органов, сообщая о возбужденном уголовном деле, якобы по инициативе банка.

Использование IT-технологий позволяет злоумышленникам подменять номер телефона, когда на мобильном устройстве гражданина, во время звонка, высвечивается знакомый номер банка или дежурной части отдела полиции. В подобных случаях необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, чтобы уточнить вопросы о движении денежных средств на счете.

Стражи порядка, а также председатель Общественного совета при УМВД по городскому округу Домодедово Евгений Сафонов рекомендовали учащимся не забывать про собственную бдительность и внимательность, а также рассказать о схемах мошенников родственникам и знакомым.