РИАМО - 13 апр. Россияне стали чаще усыновлять ВИЧ-инфицированных детей, а в детдомах с 2019 года стало на 100 детей с этим диагнозом меньше, пишет во вторник газета «Известия».

Директор благотворительного фонда «Дети+» Ольга Кирьянова рассказала об оптимистичной тенденции, которая развивается в приемных семьях в крупных городах России. По ее словам, в 2005 году в детских домах страны было 800 ВИЧ-инфицированных детей, в 2019 – 600 детей, а в 2021 – 500 сирот.

«Раньше, когда мы только начинали работу, дети с ВИЧ вырастали в детских домах, переходя из группы в группу, — и нам оставалось лишь надеяться, что они смогут когда-нибудь обрести семью. Сейчас мы знаем, что у них есть шанс, их забирают, особенно маленьких. Подростков же пристроить сложнее», — сказала Кирьянова.

О безопасности такого ребенка для окружающих можно узнать на специальных семинарах. По словам директора фонда, около 30% семей после такого семинара решаются взять ребенка.

Дети с ВИЧ чаще всего из неблагополучных и неполных семей. Только 20% имеют полные семьи. По словам Кирьяновой, больше половины таких детей пережили смерть одного или обоих родителей. Обычно они очень бояться передать вирус и понимают ответственность.

Директор фонда считает, что такие дети очень нуждаются в поддержке, потому что общество часто может их недолюбливать, бояться и избегать. По ее мнению, очень важно в правильной форме подать ребенку информацию о том, что он болен. Также в этом должен помочь психолог.

Основной проблемой для больных ВИЧ детей остается социализация. После детдомов занимают место в обществе только 30% воспитанников, а у больных детей шанс еще ниже. Часто они перестают принимать терапию, посещать врачей и подвергают свою жизнь опасности.

По словам Кирьяновой, чаще детей с ВИЧ усыновляют в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. В маленьких городах диагноз скрыть сложнее, поэтому ребенок может столкнуться с травлей.