РИАМО - 13 апр. Установить оборудование для контроля за утечкой газа в Подмосковье можно будет в один клик на портале «Добродел», где появится специальная кнопка вызова сертифицированных специалистов, пишет во вторник «Российская газета».

По словам заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина, за последние 6 лет в регионе зафиксировано 130 ЧП, связанных с хлопками газа. В них погибли и пострадали 79 человек.

Переломить ситуацию поможет установка систем защиты от утечек газа. Чтобы жители не нарвались на мошенников, на главную страницу портала «Добродел» решено вывести кнопку заказа таких систем.

«Бесплатно никто такие системы раздавать, конечно, не будет. Но мы вместе с министерством социального развития проработаем возможность сделать покупку оборудования доступной для льготных категорий населения», – подчеркнул Хромушин.

Ранее Хромушин сообщал, что голосовые роботы начали информировать жителей Подмосковья о правилах безопасного использования газа в быту. Роботам предстоит обзвонить более 2 млн абонентов.

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