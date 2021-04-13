РИАМО - 13 апр. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 15 участников преступной группы, которых обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«По версии следствия, не позднее марта 2019 года участники организованной группы незаконно организовали вне игорной зоны на территории города Москвы азартные игры с целью получения финансовой выгоды. Азартные игры соучастники проводили, используя необходимое игровое оборудование и атрибутику, на съемных квартирах, расположенных по улицам Киевской, Большие Каменщики, Анненской и Новинскому бульвару города Москвы», — сказала Иванова.

Она добавила, что помещения, где проводили азартные игры, работали в закрытом режиме. Попасть туда могли только постоянные посетители по предварительной договоренности.

В квартирах, где организовали азартные игры, провели обыски. Были проведены сложные технические и компьютерно-технические судебные экспертизы. Собрано более 30 томов уголовного дела.

Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.