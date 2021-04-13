РИАМО - 13 апр. Члены семей погибших военнослужащих, вдовы Героев РФ и СССР, военнослужащие с ранениями, а также инвалиды боевых действий в Подмосковье теперь могут подать заявление на ежемесячную компенсацию в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Новая услуга доступна на региональном портале. Оформить ежемесячную компенсацию также могут инвалиды боевых действий в Афганистане, Чечне и Дагестане, дети до 23 лет, потерявшие родителей в результате терактов, вдовы летчиков-испытателей.

«Мы ведем постоянную работу по повышению доступности сервисов для льготных категорий граждан и увеличению количества онлайн-госуслуг. Сейчас на портал выведено уже порядка 40 цифровых услуг по соцподдержке, и их число постоянно растет», – отметил министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Он напомнил, что раньше заявители отдельных категорий для оформления ежемесячной компенсации должны были дважды посещать МФЦ или ведомство – для подачи документов и для получения результата.

«Теперь же подать заявление можно на региональном портале, а после этого обратиться в удобный МФЦ для сверки документов. Решение о компенсации придет в личный кабинет заявителя», – подчеркнул Рымар.

Узнать подробнее о категориях граждан, которые могут получить компенсацию и воспользоваться сервисом, можно на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Субсидии и компенсации».

В меню необходимо выбрать услугу «Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области». Далее следует заполнить заявление, а после его подачи нужно обратиться в МФЦ для сверки документов.

Решение о выплате направляется в личный кабинет заявителя на региональном портале госуслуг. Деньги перечисляются на реквизиты, указанные в заявлении.

«Ежемесячную компенсационную выплату в Подмосковье получают порядка 5,5 тыс. жителей региона из числа членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, вдовы Героев России и СССР, а также военные, получившие инвалидность во время службы. Способ обращения через портал значительно упростит процесс подачи заявления и получения результата по услуге», – резюмировала министр соцразвития региона Ирина Фаевская.