РИАМО - 13 апр. Путевые стены из плитки обновят на станциях московского метро «Речной вокзал», «Водный стадион», «Новые Черемушки», «Молодежная» и «Волгоградский проспект», сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Керамическую плитку заменят на новый, более долговечный материал. Станции станут светлее и красивее.

Так же, как на станциях «Спортивная» и «Таганская», работы будут проходить ночью. На работу станций замена плитки никак не повлияет.

Сначала ремонтники снимут старую плитку. Затем обновят инженерные коммуникации под ней. После этого сделают новую красивую облицовку.

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