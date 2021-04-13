РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. В поселке Мирный подмосковных Люберец образовалась пробка на 77-м км трассы М-5 «Урал» из-за массового ДТП, в ходе которого на дороге рассыпался хлеб. Об этом сообщил «РИАМО в Люберцах » источник в экстренных службах.

ДТП произошло в 7:00 во вторник. «Газель» наехала на препятствие, после чего выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. Никто не пострадал.

«На дороге рассыпался хлеб из «Газели». Его сейчас собирают, из-за этого образовалась пробка в обе стороны. Но в сторону Москвы автомобили потихоньку начали движение», - сказал собеседник.

Согласно «Яндекс.Пробкам», в сторону области наблюдается пробка длиной 5,5 км. Она начинается от 24-го км Новорязанского шоссе и продолжается до пересечения с Советской улицей. В сторону Москвы также есть затруднения движения. Пробка начинается от въезда в поселок Октябрьский и длится до пересечения с Лыткаринским шоссе.