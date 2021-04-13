РИАМО - 13 апр. В Госдуму РФ внесли законопроект, который позволит молодежи до 35 лет учиться на бюджетных местах, пишет во вторник газета «Известия».

Идею предложил зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев. По его мнению, это сочетается с изменением законодательства, согласно которому возраст молодежи был увеличен до 35 лет. Предполагается, что для реализации этой инициативы потребуется более 100 млрд руб.

«Речь идет где-то об 1 млн таких новых мест из расчета, используемого в законе, 800 студентов на каждые 10 тыс. человек», — пояснил Зайцев.

В Госдуме идею поддерживают. По мнению первого зампреда фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, такое решение будет логичным.

«Мы приняли закон, который увеличивает возраст молодежи до 35 лет. Соответственно, эти россияне могут рассчитывать на все права, которые уже имеют граждане, попадающие под эти нормы», — добавил он.

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