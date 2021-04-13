РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 апр. Во вторник работники 201-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» провели профилактическое мероприятие на акватории реки Пехорка в Балашихе, почти вся поверхность реки освободилась ото льда, сообщается на странице Ногинского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас»-Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

В рамках социально-профилактической акции «Тонкий лед 2021», стартовавшей в конце декабря 2020 года, спасатели ежедневно проводят мониторинг толщины льда водоема и напоминают жителям Балашихи о правилах безопасности при нахождении вблизи водных объектов.

«Практически вся поверхность реки Пехорка освободилась ото льда, только в районе улиц Заречная и Живописная он еще остался, но выходить на него предельно опасно. Утром его толщина составила от 0 до 15-20 сантиметров. Лед стал рыхлым, появилось большое количество промоин», - сказал заместитель начальника Ногинского теруправления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

Он посоветовал жителям городского округа не рисковать жизнью, ни под каким предлогом не выходить на него, а рыбакам завершить сезон подледного лова.

Замерив толщину льда, работники пожарно-спасательной части проверили наличие предупреждающих транспарантов и провели с жителями, гуляющими в парковой зоне, разъяснительные беседы.

В ходе рейда было роздано 60 профилактических листовок «Осторожно тонкий лед».