РИАМО - 13 апр. В столице среднесуточная температура 12 апреля составила 10,4 градуса, этот день стал самым теплым с начала 2021 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

Такая температура соответствует показателям первых чисел мая.

Ночь на 13 апреля стала самой теплой с начала весны. Минимальная температура в столице составила +5 градусов, на ВДНХ было +7,6 градуса, в центре было +9 градусов.

Благодаря теплому воздуху и солнечной погоде температура в Москве 13 апреля составит около 20 градусов. Такая погода соответствует концу весны.

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