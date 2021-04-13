РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. В поселке Мирный Люберец «Газель» столкнулась с четырьмя автомобилями на встречной полосе, сообщили «РИАМО в Люберцах» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В 7:00 произошло массовое ДТП на 77-м километре М-5 «Урал». «Газель» ехала в область, наехала на препятствие. После этого она выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя легковыми автомобилями - Mitsubishi, KIA, Lada и Mitsubishi.

В результате ДТП никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.