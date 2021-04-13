РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 апр. Врачи Красногорской городской больницы № 1 спасли 59-летнему мужчине руку, на которую он уронил тяжелый груз, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

В Красногорскую городскую больницу №1 поступил 59-летний мужчина с множественными травмами кисти. Выяснилось, что во время погрузки он уронил себе на руку тяжелый груз, который и повредил пальцы. Пациенту требовалась экстренная операция.

«В результате падения груза сформировались множественные раны и открытые переломы 3, 4, 5 пястных костей со смещением, неполная ампутация кончика пятого пальца. Мужчине был проведен остеосинтез травмированных пястных костей и пластика ран кожными лоскутами», - сказал микрохирург Красногорской больницы №1 Сергей Косарев.

Операция прошла успешно, кисть сохранена. Пациент выписан и находится под амбулаторным наблюдением по месту жительства.