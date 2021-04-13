РИАМО - 13 апр. В Московском зоопарке в уличный вольер вышли гориллы, они гуляют днем при хорошей погоде, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Первым вышел глава группы – самец Визурий. Он огляделся и оценил обстановку, после чего выпустил всех остальных членов семьи.

Гориллы наслаждаются весенним солнцем и похожи на среднестатистическую семью на отдыхе. Старшие загорают на «пляже», а младшие резвятся.

В уличные вольеры зоопарка также уже начали выходить теплолюбивые копытные: зебра Дэбора и черные антилопы.

Скоро по лужайкам также будут гулять жирафы, а в пруду – плавать капибары. Также из спячки постепенно выходят летучие мыши.