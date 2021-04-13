РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 апр. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки произошло два пожара, сообщили «РИАМО в Красногорске» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Красногорск УНД и ПР ГУ МЧС России.

«За минувшие сутки в Красногорске произошло два пожара, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

С начала года на территории округа зарегистрировано 66 пожаров, из них на долю апреля приходится девять. В 2021 году в Красногорске в огне погибли два человека и трое получили травмы.