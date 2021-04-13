РИАМО - 13 апр. Во второй половине недели в столице ожидается небольшое похолодание: пройдут грозовые дожди, температура понизится до +14 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Пока в Москве установилась июньская погода. 13 апреля температура может побить рекорд, ожидается +21 градус. 14 апреля прогнозируется +22 градуса.

С 15 апреля в городе ожидаются грозовые дожди, похолодает. К 17 апреля ожидается до +14 градусов, но даже такая температура будет почти на 4 градуса выше нормы.

«Супервесна» или снова снег: прогноз погоды на апрель 2021 в Москве>>