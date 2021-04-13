РИАМО - 13 апр. В столице планируют к 2023 году запустить 130 односекционных низкопольных трамваев, ранее такие вышли на маршруты северо-запада столицы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Речь идет о трамваях «Витязь-Москва», их отличает большая вместимость и более широкие проходы.

«В отличие от предыдущих моделей, в новых трамваях больше мест — 70 вместо 60, а полная вместимость составляет 110 пассажиров. Стали шире проходы, появились крепления для велосипедов и обогрев дверного проема. Также в вагонах установлена обновленная система климат-контроля, медиаэкраны, USB-порты и разъемы USB Type-C», - говорится в сообщении.

Новые модели «Витязей» будут обслуживать маршруты № 10, 15, 21 и 28. Они заменят устаревшие вагоны Tatra T3.

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