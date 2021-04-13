РИАМО - 13 апр. Полицейские задержали неоднократно судимого жителя Клина, который подозревается в совершении краж, грабежей и в фиктивной постановке на учет иностранных граждан – всего в 10 преступлениях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник заходил в сетевые магазины, брал различные товары и, не оплачивая их, выходил из торгового зала. Таким образом, правонарушитель совершил три кражи и четыре грабежа», — сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Были возбуждены уголовные дела. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Была установлена причастность задержанного к еще трем преступлением по фиктивной постановке на учет шестерых иностранцев.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.