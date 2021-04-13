РИАМО - 13 апр. В проезде Добролюбова капитально отремонтируют многоквартирный дом, построенный в 1948 году, в рамках работ у здания будут отремонтированы фасады и внутренние коммунальные системы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект капитального ремонта предусматривает обновление фасада, инженерных сетей электроснабжения. Специалисты также приведут в порядок внутридомовые системы водоотведения, холодного водоснабжения и теплоснабжения, отремонтируют крыши и подвальные помещения, а также подъезды. Сейчас идет согласование проектной документации.

В доме находятся 24 квартиры, к которым ведут два подъезда. Здание отличают характерные для того времени высокие потолки — 3,5 метра.

Главный декор фасада — декоративные пилястры, напоминающие элементы сталинского ампира.