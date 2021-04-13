РИАМО - 13 апр. На торги по льготной аренде выставлено 43 нежилых помещения, начальная цена годовой аренды начинается от 1 тыс. руб. за кв. м для подвальный помещений и от 4,7 тыс. руб. для помещений на цокольных и первый этажах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По итогам первого квартала этого года представители малого и среднего бизнеса арендовали у города 140 нежилых помещений общей площадью 12,8 тыс. квадратных метров», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в аукционах по аренде для представителей малого и среднего бизнеса в этом году приняли участие уже 1,2 тыс. предпринимателей.

Самое большое количество помещений сдается по льготной аренде на юго-западе столицы - восемь объектов. По шесть объектов сдается на юге, юго-востоке и северо-востоке столицы.

Льготная программа аренды действует в Москве с 2017 года, за это время предприниматели арендовали у города по сниженной ставке около 1,8 тыс. помещений.