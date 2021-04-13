РИАМО - 13 апр. Вечером во вторник на московских дорогах могут образоваться пробки в семь-восемь баллов из десяти максимальных, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 8 часов утра в столице загруженность дорог достигла пяти баллов.

Движение в центр затруднено на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Нет проблем с движением на Ленинградском, Кутузовском и Ленинском проспектах.