РИАМО - 13 апр. Специалисты «Мособлпожспаса» провели мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду в Московской области. Были организованы межведомственные смотры сил и средств муниципальных образований, привлекаемых к тушению природных пожаров, сообщили РИАМО в пресс-службе учреждения.

«Подразделения пожарно-спасательных гарнизонов, коммунальных служб, лесного хозяйства, полиции, скорой помощи, входящие в группировки по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, в ходе смотров продемонстрировали специальную и вспомогательную технику, оборудование, экипировку и готовность личного состава для выполнения задач по предназначению», - сказали в пресс-службе.

В целях обеспечения пожарной безопасности в городских округах проводится противопожарное опахивание населенных пунктов, которые примыкают к лесам, и ведется патрулирование торфяных месторождений.

Кроме того, проводится профилактическая работа с населением, в том числе через средства массовой информации, и организуются собрания в садоводческих и дачных товариществах. ​