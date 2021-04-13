РИАМО - 13 апр. В апреле в центре «Моя карьера» пройдут тренинги для самозанятых, они помогут начинающим разобраться в юридических вопросах, найти свою идею для бизнеса или дадут новую информацию о ведении своего дела, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На занятии «Основы самозанятости» 14 апреля пройдут групповые консультации мастерской предпринимательства и самозанятости, которые помогут разобраться в юридических вопросах. Участникам просто и доступно расскажут о том, кто такие самозанятые, как им пройти регистрацию и какие правила работы устанавливает для них закон.

На тренинге, который пройдет 15 апреля, слушателям расскажут о ресурсном состоянии и о том, как его контролировать. В ходе встречи участники узнают, как сохранить внутренний баланс и какие методики пригодятся.

Тренинг «Поиск идеи для самозанятого», который состоится 19 апреля, поможет разобраться, что именно каждый из участников может предложить потенциальным клиентам, в какой сфере у него есть опыт и какой товар или услуга будет пользоваться наибольшим спросом.

На занятии «От найма до своего дела, или Как начать работать на себя», который пройдет 22 апреля, специалисты рассмотрят фобии, с которыми сталкиваются будущие предприниматели. Эксперты расскажут о типичных ошибках тех, кто делает первые шаги в бизнесе, и объяснят, чем отличается работа по найму от самозанятости.