РИАМО - 13 апр. В столице стартовал пилотный проект голосового помощника на базе искусственного интеллекта, который будет собирать информацию о жалобах пациентов на состояние здоровья перед их посещением поликлиники, проект запустили в пяти медучреждениях столицы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В феврале этого года мы запустили чат-бот на базе искусственного интеллекта, который позволяет собирать жалобы пациентов перед приемом врача-терапевта. Ссылку на форму опроса горожане получают по СМС или через пуш-уведомление. Теперь же пациенту предоставляется дополнительный выбор — опрос можно пройти и по телефону с помощью роботизированного голосового помощника, интегрированного с чат-ботом», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что голосовой помощник будет загружаться в ЕМИАС все жалобы пациентов. Благодаря нововведению врач сможет экономить время на опрос пациентов и уделять его на осмотр.

Опрос будет проводить робот, который обрабатывает обращения граждан по записи на прием. Он принимает телефонные звонки и без участия операторов записывает на прием, переносит, отменяет запись и обзванивает пациентов с напоминанием о визите к специалисту.

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