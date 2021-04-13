РИАМО - 13 апр. Движение поездов на Казанском направлении МЖД восстановлено, ранее задерживались некоторые электрички в сторону Москвы и Московской области, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Причиной сбоя в движении стало временное отключение напряжения на станции Овражки.

Также задерживались два пассажирских поезда №53 Чебоксары-Москва, №1 Казань-Москва. На место прибыла бригада энергетиков. Перед пассажирами извинились за неудобства.

Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы ввести поезда в график.

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