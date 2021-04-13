РИАМО - 13 апр. На территории заброшенной фермы в Аксено-Бутырки ликвидировали последствия пожара, огонь там распространился на площади 3,2 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 22:20 – ликвидация последствий пожара», - говорится в сообщении.

Пожар произошел в Богородском городском округе, в деревне Аксено-Бутырки. Горели деревянные поддоны площадью 3,2 тысячи квадратных метров.

В 11:45 был объявлен ранг пожара 1 БИС. В 12:07 – возгорание в заброшенном нежилом здании и на открытой местности площадью 2,5 тысячи квадратных метров. В 12:36 – локализация пожара на площади 3,2 тысячи квадратных метров. В 13:16 открытое горение ликвидировали. Для тушения привлекли 10 единиц техники и 35 человек.