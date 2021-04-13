РИАМО - 13 апр. Специалисты «Мособлпожспаса» обезвредили и уничтожили 33 старых боеприпаса с начала 2021 года, в 2020-м было уничтожено 695 боеприпасов, сообщили РИАМО в пресс-службе учреждения.

«С начала 2021 года взрывотехники Московской областной противопожарно-спасательной службы обследовали, обезвредили и уничтожили 33 боеприпаса», - сказали в пресс-службе.

За 2020 год специалистами было уничтожено 695 боеприпасов.

«Мособлпожспас» ставит своей задачей защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. ​