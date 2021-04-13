РИАМО - 13 апр. В Ростуризме объяснили, что делать туристам из России после закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией, так, граждане смогут вернуться в страну в соответствии с датами окончания тура, сообщает Федеральное агентство новостей.

Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации в этих странах.

«Путешественникам, купившим путевки до 1 июня, рекомендуется пересмотреть сроки перелета на более поздние даты или выбрать другую страну для посещения», — говорится в сообщении.

Тем, кто хочет вернуться раньше, следует согласовать это с туроператором. Есть возможность сменить билет на более ранний срок. Туристам стоит поддерживать связь со своим туроператором, а также следить за сайтом Ростуризма.

За последние недели ситуация с коронавирусом в Турции серьезно осложнилась. Заболеваемость в этой стране выросла в 3,5 раза.

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