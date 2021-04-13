РИАМО - 13 апр. В Москве накануне Красной горки, 8 мая, рекордное для России количество пар планирует одновременно пожениться на канатной дороге. Всего 7 и 8 мая в городе планируют пожениться более 650 пар, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

«Впервые в России заключить брак можно будет в воздухе — в кабине канатной дороги на Воробьевых горах. Пожениться на фуникулере можно накануне Красной горки, 8 мая, в субботу. Бракосочетания будут зафиксированы в качестве рекорда России по заключению брака наибольшего количества пар на канатной дороге одновременно. Московской канатной дорогой уже подана заявка на установление рекорда», - сказали в пресс-службе.

Всего в первые выходные после Пасхи, 7 и 8 мая, планируют пожениться более 650 пар. Дни накануне Красной горки считаются благоприятными для создания новых семей.

Накануне праздника можно будет пожениться в самых разных локациях Москвы, торжественные церемонии бракосочетания пройдут на 15 необычных площадках для заключения брака.

Заключить брак накануне Красной горки можно будет в усадьбе Н.С. Третьякова, усадьбе Остафьево и особняке в Серебряном бору, в башне «Око», ресторане Birds и на Останкинской телебашне, в ресторане «Турандот», доме торжеств «Сафиса», «Москвариуме», на Центральном ипподроме, в современном пространстве «Согласие-Холл», центре искусств храма Христа Спасителя, на стадионе «Лужники», в храме Матроны Московской, на площадке The Great Hall Yakimanka, в особняке «Роял» и Московском планетарии.

Проект по заключению брака в необычных местах столицы стартовал на Красную горку 2019 года. От желающих сыграть свадьбу в необычном месте специалисты отделов ЗАГС приняли 150 заявлений.

Московская канатная дорога будет закрыта с 12 по 20 апреля>>