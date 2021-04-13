РИАМО - 13 апр. Сервис для поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» стал доступен пользователям на портале mos.ru. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

Сервис позволяет узнать, в какой из библиотек столицы есть в наличии нужные издания, и забронировать их онлайн. Также сервис оповестит, когда заказ будет готов к выдаче – его необходимо забрать в течение трех дней.

Чтобы пользоваться сервисом, нужно иметь единый читательский билет, а также стандартную или полную учетную запись в личном кабинете на mos.ru

«Недавно мы закончили подключение городских библиотек к общей информационной системе. Сейчас москвичи могут брать книги в любой из них по единому читательскому билету. Регистрироваться в каждой для этого больше не нужно», ― сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, новый этап ― это создание удобного цифрового сервиса. По принципу одного окна он объединил книжные фонды и все современные возможности столичных библиотек.

Чтобы найти и забронировать книгу с помощью сервиса, необходимо открыть на mos.ru раздел «Услуги» и выбрать категорию «Культура, спорт и отдых». Искать необходимые издания можно по названию, автору, издательству и другим параметрам.

Сервис подключен к единой автоматизированной библиотечной информационной системе (АБИС). Сегодня электронный каталог АБИС насчитывает свыше 13 млн. изданий.

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