РИАМО - 13 апр. Сервис для поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» стал доступен пользователям на портале mos.ru. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.
Сервис позволяет узнать, в какой из библиотек столицы есть в наличии нужные издания, и забронировать их онлайн. Также сервис оповестит, когда заказ будет готов к выдаче – его необходимо забрать в течение трех дней.
Чтобы пользоваться сервисом, нужно иметь единый читательский билет, а также стандартную или полную учетную запись в личном кабинете на mos.ru
По ее словам, новый этап ― это создание удобного цифрового сервиса. По принципу одного окна он объединил книжные фонды и все современные возможности столичных библиотек.
Чтобы найти и забронировать книгу с помощью сервиса, необходимо открыть на mos.ru раздел «Услуги» и выбрать категорию «Культура, спорт и отдых». Искать необходимые издания можно по названию, автору, издательству и другим параметрам.
Сервис подключен к единой автоматизированной библиотечной информационной системе (АБИС). Сегодня электронный каталог АБИС насчитывает свыше 13 млн. изданий.
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