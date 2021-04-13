РИАМО - 13 апр. В Подмосковье и столице во вторник температура воздуха поднимется до 23 градусов тепла, обойдется без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, в послеполуденные часы воздух в Москве прогреется до 20 — 22 градусов тепла, а в Подмосковье - до 18 — 23 градусов тепла.

При переменной облачности обойдется без осадков. Южный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 45%.