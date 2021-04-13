РИАМО - 13 апр. На северо-востоке Москвы начались работы по инженерной подготовке к благоустройству двух территорий будущего «Парка Яуза», проект парка был разработан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году планируем благоустроить два пойменных участка Чермянки - главного притока Яузы в черте города, площадь работ составит порядка 50 гектаров. В настоящее время начата инженерная подготовка территории, которая включает в себя топографическую съемку, вертикальную планировку, разработку траншей для коммуникаций», - сказал Бирюков.

Он добавил, что все эти работы необходимо провести до начала обустройства дорожно-тропиночной сети, детских и спортивных сооружений, павильонов и других инфраструктурных объектов парка.

«В рамках работ запланировано строительство двух трансформаторных подстанций, будет проложено свыше 60 км сетей наружного освещения, электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, более 10 км кабеля для устройства системы оповещения о ЧС и видеонаблюдения. Установим более 5,6 тыс. свай для основания экотропы, обустроим свыше 3 км ливневых стоков», - отметил Бирюков.

На двух участках парка появится свыше 800 опор освещения, 125 камер видеонаблюдения и 82 оповещателя о чрезвычайных ситуациях. Бирюков подчеркнул, что главная задача - создать единое пространство с уютными и комфортными зонами отдыха для всех категорий граждан.

«Проект «Парк Яуза» был разработан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. В результате его реализации вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе», - заключил заммэра.

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