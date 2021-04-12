РИАМО - 12 апр. Цифровой учет свалок в лесах проводят в Московской области с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«По поручению губернатора в Московской области ведется борьба с незаконными свалками в лесах. Исполнителям предстоит проверить 2 млн га леса», – сказал министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Он добавил, что для постановки на цифровой контроль всех свалок и навалов мусора в приложении был внедрен новый раздел. Данные о свалке в систему заносят лесничие, затем информация поступает на областной геопортал, в Центр управления регионом и ответственные ведомства.

После выявления несанкционированной свалки возбуждается административное дело и проводится расследование. Навалы мусора ликвидируются.

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