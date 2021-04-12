РИАМО - 12 апр. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что Россия стабильно держится в тройке мировых лидеров по цифровизации госуслуг. Об этом сообщает Nation News.

Муртазин подчеркнул, что цифровизация услуг находится в приоритете у федерального правительства, поэтому в ближайшие годы ее темпы будут только увеличиваться.

«Если говорить про мировой опыт, то РФ сегодня среди стран со сходным населением занимает одну из лидирующих позиций по цифровизации госуслуг. Мы стабильно входим в первую тройку стран. США, кстати, сильно отстают на этом направлении. Если говорить про Европу, то есть ряд стран, которые в этом отношении нас опережают, но прямое сравнение невозможно, потому что у нас 150 млн жителей и огромная территория, а они по численности населения даже на Московскую область не тянут», — сказал Муртазин.

В 2021 году на портале госуслуг планируют запустить шесть новых суперсервисов, в том числе связанных со смертью и рождением, трудовой миграцией.

Пользователи приложения «Госуслуги Москвы» теперь будут получать новые уведомления>>