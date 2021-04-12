РИАМО - 12 апр. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что первая половина текущей недели в Москве будет теплой, как в начале лета. Об этом сообщает «Российская газета».

Вильфанд уточнил, что воздух в столице прогреется до плюс 22-23 градусов, это на 8 градусов выше климатической нормы. Такие температурные показатели обычно наблюдаются во второй половине мая - начале июня.

«Солнце сейчас активно прогревает землю, а от земли прогревается и приземный слой атмосферы», - сказал Вильфанд.

По его словам, москвичей также ждут теплые ночи с плюсовой температурой.

Тем не менее синоптик предупредил, что весной не бывает однородной погоды. Поэтому не стоит надеяться на то, что теплая погода продержится долго, - к концу недели температура в мегаполисе вернется в климатическую норму. Днем будет около плюс 10-15 градусов, возможны небольшие дожди.

В столицу придет рекордное за 60 лет тепло>>