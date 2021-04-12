РИАМО - 12 апр. Экологические акции по сбору старой электротехники пройдут в подмосковных городах Пушкино, Люберцы, Домодедово, Щелково и Фряново с 13 по 18 апреля, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Вывоз старой и сломанной электротехники у организаций пройдет 12-13 апреля – в Пушкинском городском округе, 14-15 апреля – в округе Люберцы, 17 апреля – в округе Щелково, 18-20 апреля – в округе Домодедово, 21-22 апреля – в округе Балашиха, 26-27 апреля – в Рузском округе, а 28-29 апреля – в Дмитровском округе.

«В современном мире электронный мусор - один из самых быстрорастущих отходов, которые поступают от жителей планеты, и очень важно, чтобы каждый из нас понимал, что он может сделать для того, чтобы сохранить природные ресурсы и снизить негативное воздействие человека на природу», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Министр имущественных отношений Наталья Адигамова добавила, что в рамках программы «Школа утилизации: электроника» жители и организации городских округов Пушкинский, Щелково, Домодедово и Люберцы сдали на переработку 90,2 тонны техники

Весь мусор переработают в экотехнопарке организатора программы - Фонда рационального природопользования.

Пункты сбора будут работать по адресам:

Пушкино - 13 апреля с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3а (вход на площадку с территории «Центральный парк культуры и отдыха»);

Люберцы – 14 апреля с 10:00 до 13:00 по адресу: Октябрьский пр-т, д. 190 (на входе в Центральный парк);

Щелково – 17 апреля с 12:00 до 14:00 по адресу: Советский 1-й переулок, дом № 25;

Фряново – 17 апреля с 11:00 до 16:00 по адресу: площадь Ленина, дом 4 (у мэрии);

Домодедово – 18 апреля с 11:00 до 20:00 по адресу: Центральный микрорайон, улица Советская, дом 10.

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