РИАМО - 12 апр. Прошла встреча с обманутыми дольщиками ЖК «Дом у реки» в подмосковных Химках и ЖК «Покровский» в Сергиевом Посаде, директор фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области Виталий Донченко ответил на все их вопросы, и рассказал, что оба дома планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году, сообщает пресс-служба фонда.

Кроме дат получения ключей дольщики спрашивали о рефинансирования ипотечных кредитов, о переуступке прав на квартиры, контроля за ходом строительства, качества использования строительных материалов. Наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков принял решение о завершении строительства данных объектов.

«В рамках работ по проекту ЖК «Дом у реки» планируется выход на строительную площадку в конце 2021 года, а вручение ключей дольщикам в середине 2023 года. Всего предстоит построить более 20 тыс. кв. метров и 214 квартир в данном жилом комплексе», - сообщает пресс-служба.

Застройщик «Ивакино Парк» смог построить дом только на 45%. В 2017 году он оставил строительство и его признали банкротом. Оставшиеся конструкции обследуют осенью 2021 года.

Согласно дорожной карте ЖК «Покровский» планируется ввести в первом квартале 2023 года, строительно-монтажные работы начать в четвертом квартале 2021 года, до этого момента будут проведены все документальные работы, техническое обследование и проектно-изыскательские работы.

Застройщик АО «СИХ» в 2018 году прервал строительство на готовности 45%. Без квартир остались около 200 человек. Фирму признали банкротом. Фонду предстоит достроить 10 тыс. кв. площадей. Строительство планируют завершить в конце 2022 года.