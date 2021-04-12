РИАМО - 12 апр. Жители Подмосковья смогут выбрать общественные территории для благоустройства в 2022 году в ходе голосования на платформе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Всероссийское голосование на единой федеральной платформе продлится с 26 апреля по 30 мая.

«Наша задача сделать наши города такими, чтоб в них хотелось жить, работать и растить детей. Чтобы городская среда отвечала всем запросам жителей, она должна формироваться с учетом их мнения, все проекты должны отбираться совместно с ними», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На голосование вынесена 251 территория в 57 городских округах Подмосковья, сейчас список проходит финальную модерацию. Принять участие в голосовании сможет любой гражданин РФ старше 14 лет.