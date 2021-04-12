РИАМО - 12 апр. Ограничения на вход и выход будут действовать в южном вестибюле (выход №1) станции столичного метро «Улица 1905 года» по будням с 13 апреля по 26 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«С 8 до 10 часов вестибюль работает только на выход. С 18 до 19 часов – только на вход», - говорится в сообщении.

Ограничения вводятся из-за ремонта эскалатора. Пассажирам посоветовали пользоваться северным вестибюлем станции, где расположены выходы №№2 и 3.