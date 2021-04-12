РИАМО - 12 апр. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе создан электронный личный кабинет плательщика на сайте «МособлЕИРЦ», в котором можно оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, сейчас там зарегистрировались 1,5 млн человек, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Также на сайте стал доступен сервис «Умная платежка». Он предоставляет детальную информацию по коммунальным услугам из расчетного центра. Им можно пользоваться как с компьютера, так и через мобильное приложение «МособлЕИРЦ онлайн».

«С запуском сервиса «Умная платежка» количество пользователей личным кабинетом выросло в 1,5 раза. При этом 280 тыс. человек установили себе в телефон мобильное приложение «МособлЕИРЦ онлайн». По сути, в их смартфоне теперь размещен мини-расчетный центр, и они могут управлять своими жилищно-коммунальными услугами в удобном для них месте и в любое время», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

С помощью «Умной платежки» можно передать показания приборов учетов, направить заявление о перерасчете, розыске или возврате платежа, запрос о корректировке данных по лицевому счету, получить справки и выписки, проконсультироваться, оформить получение электронной квитанции, заказать электромонтажные и сантехнические работы, настроить push-уведомления о формировании новых квитанций.

По словам Велиховского, для пользователей «МособлЕИРЦ» работают консультанты, которые помогут зарегистрироваться в личном кабинете, расскажут о функционале сервиса и покажут, как произвести необходимые операции, в том числе и оплатить ЖКУ без комиссии.

Для первичной регистрации достаточно иметь любую квитанцию «МособлЕИРЦ» за последние три месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты.

Мобильное приложение «МособлЕИРЦ Онлайн» доступно для скачивания в App Store и Play Market. При выборе регистрации по QR-коду необходимо разрешить доступ приложению к камере и отсканировать штрих-код из квитанции.

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