РИАМО - 12 апр. Учителем года Москвы стал преподаватель физики из школы №1520 имени Капцовых Артем Барат, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Первым стал коллектив школы №1520 имени Капцовых. Учитель физики Артем Барат признан абсолютным победителем и будет представлять Москву на конкурсе «Учитель года России - 2021», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, конкурс лучших учителей проводится уже более 30 лет, но в формате командного испытания он прошел во второй раз. В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 700 столичных педагогов.

Собянин также поблагодарил всех участников конкурса за талант, творческий подход к работе, доброту и любовь к детям.