РИАМО - 12 апр. Национальная электронная библиотека запустила специальный интернет-проект, посвященный покорению космоса.

На сайте читатели могут узнать историю машин, которые помогли человеку изучить космос, и их создателей.

Рассказ о развитии космической инженерии основан на фактах из исторических книг и документов. Тем, кто хочет углубиться в тему, доступны ссылки на издания из фонда Национальной электронной библиотеки - как букинистические, так и современные.

Также читатели могут посмотреть диафильмы на космическую тематику, познакомиться с советскими открытками, плакатами и журнальными страницами, посвященными покорителям космоса.

Как стать космонавтом>>