РИАМО - 12 апр. Герои СССР космонавты Александр Александров и Владимир Джанибеков поделились эмоциями, которые испытали 12 апреля 1961 года, когда узнали, что Юрий Гагарин успешно совершил первый полет в космос, Джанибеков сравнил их с триумфом от Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Nation News.

«Переоценить важность первого полета человека в космос невозможно. Это был настоящий триумф, с которого началась новая эра в жизни человечества. О его полете я узнал из громкоговорителя, когда переходил из одного корпуса училища в другой», — сказал летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК «Энергия» им. С. П. Королева и председатель регионального отделения ассоциации участников космических полетов Александр Александров.

По его словам, до новости о полете Гагарина Александров никогда даже не думал о полетах в космос. Когда он услышал новость, то учился в авиационно-техническом училище. Их майор тогда сказал, что если Гагарин успешно приземлится, то это будет прорыв для всего человечества. Александров два раза летал в космос – в 1983 и 1987 годах.

«Я хорошо помню 12 апреля 1961 года. Это был настоящий праздник: люди вышли на улицы, пели песни, танцевали. Народ просто ликовал. Полет Гагарина отмечали, как 9 Мая. Мы преодолели границу, отделяющую Землю от космического пространства, и это была всенародная победа!» — сказал легендарный летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков.

Владимир Джанибеков является членом космического отряда с 1970 года, он совершил пять полетов в качестве капитана корабля и дважды выходил в открытый космос. Он очень гордится тем, что в большинстве вещей в космосе СССР был первым: первый космонавт – Юрий Гагарин, первая женщина в космосе – Валентина Терешкова, первый человек в открытом космосе – Алексей Леонов.

По его словам, за 10 лет до американских астронавтов, первым поверхности Луны достиг советский космический корабль «Луна-2». А также именно советским ученым впервые удалось сфотографировать обратную сторону Луны и привезти грунт оттуда.

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