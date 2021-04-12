РИАМО - 12 апр. Президент РФ Владимир Путин дал поручение подобрать инфраструктурные проекты для инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает Nation News.

Глава государства поручил до 1 мая представить ему перечень проектов по развитию инфраструктуры. Планируется привлекать средства из ФНБ.

В разработке списка будет участвовать акционерное общество «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций». Президент также отметил необходимость стимулирования инвестиционных проектов на территории страны.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в правительстве РФ подготовлены новые правила инвестирования средств ФНБ в проекты.