РИАМО - 13 апр. Прощание с народным артистом России Эмилем Верником состоится во вторник в МХТ имени А. П. Чехова.

Гражданская панихида пройдет в портретном фойе театра с 11 до 12 часов. Артиста похоронят на Востряковском кладбище.

С 1969 по 2002 годы Эмиль Верник занимал должность главного режиссера литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок. Эмиль Верник скончался 10 апреля на 97-м году жизни.