РИАМО - 12 апр. Проводится доследственная проверка по факту травмирования несовершеннолетнего во время тренировки по прыжкам в воду на севере столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

«10 апреля 2021 года во время соревнований по прыжкам в воду, проходивших в спортивном комплексе на севере Москвы, 13-летний спортсмен во время выступления совершил прыжок в воду, в ходе которого ударился головой о конструкцию вышки», - сообщает пресс-служба.

Ребенок доставлен в больницу. Там ему оказывается необходимая помощь.

Следователям предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.